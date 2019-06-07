Фестиваль «Сурский Яръ» решено провести в Мокшанском районе Культура

Мокшан, 7 июня 2019. PenzaNews. Третий межрегиональный этнокультурный фестиваль «Сурский Яръ», приуроченный ко Дню дружбы и единения славян, состоится в селе Истоки в Мокшанском районе Пензенской области в воскресенье, 30 июня.

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На главной сцене участники представят свое мастерство и выступят в концертной программе «Разноцвет». Будет работать выставка-ярмарка, площадка военной реконструкции. Запланирован конкурс красоты «Сурская краса» и творческая лаборатория по освоению традиционных форм фольклора.

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Гости фестиваля смогут отдохнуть на оборудованном пляже.

К участию в мероприятии приглашаются фольклорные коллективы, исполнители частушек, сказок, ансамбли, члены национально-культурных общественных объединений региона, народные мастера, владеющие традиционными видами ремесел.

Прием заявок будет осуществляться до 20 июня, после чего утвердят программу, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.