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В Пензе пройдет выставка, посвященная Константину Савицкому

14:49 | 12.06.2019 | Культура

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Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Выставка в честь 175-летия со дня рождения первого директора пензенского художественного училища Константина Савицкого будет открыта в губернаторском доме в предстоящую пятницу, 14 июня.

В Пензе пройдет выставка, посвященная Константину Савицкому

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в экспозицию войдет около 50 живописных и графических работ. При этом в нее включены не только картины Константина Савицкого, но и его сына Георгия Савицкого.

Дополнят коллекцию старинные фотографии, сообщается на сайте учреждения культуры.

Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого подготовила к юбилейной дате череду мероприятий. В их числе — просветительская кампания, в рамках которой на сайте галереи, учреждений культуры других регионов и в соцсетях публикуются материалы о Константине Савицком.

Также была организована акция: художники разного возраста одновременно рисовали портреты академика живописи. Кроме того, состоялась презентация открытки с его изображением и возможностью совершить виртуальный тур по галерее, отсканировав QR-код.

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