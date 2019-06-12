В Пензе пройдет выставка, посвященная Константину Савицкому Культура

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Выставка в честь 175-летия со дня рождения первого директора пензенского художественного училища Константина Савицкого будет открыта в губернаторском доме в предстоящую пятницу, 14 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в экспозицию войдет около 50 живописных и графических работ. При этом в нее включены не только картины Константина Савицкого, но и его сына Георгия Савицкого.

Дополнят коллекцию старинные фотографии, сообщается на сайте учреждения культуры.

Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого подготовила к юбилейной дате череду мероприятий. В их числе — просветительская кампания, в рамках которой на сайте галереи, учреждений культуры других регионов и в соцсетях публикуются материалы о Константине Савицком.

Также была организована акция: художники разного возраста одновременно рисовали портреты академика живописи. Кроме того, состоялась презентация открытки с его изображением и возможностью совершить виртуальный тур по галерее, отсканировав QR-код.