В Пензе пройдет выставка, посвященная Константину Савицкому
Печать
Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Выставка в честь 175-летия со дня рождения первого директора пензенского художественного училища Константина Савицкого будет открыта в губернаторском доме в предстоящую пятницу, 14 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Всего в экспозицию войдет около 50 живописных и графических работ. При этом в нее включены не только картины Константина Савицкого, но и его сына Георгия Савицкого.
Дополнят коллекцию старинные фотографии, сообщается на сайте учреждения культуры.
Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого подготовила к юбилейной дате череду мероприятий. В их числе — просветительская кампания, в рамках которой на сайте галереи, учреждений культуры других регионов и в соцсетях публикуются материалы о Константине Савицком.
Также была организована акция: художники разного возраста одновременно рисовали портреты академика живописи. Кроме того, состоялась презентация открытки с его изображением и возможностью совершить виртуальный тур по галерее, отсканировав QR-код.