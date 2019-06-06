EN
17:16:08 Четверг, 6 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 175-летие со дня рождения Савицкого отметили массовым перформансом

15:49 | 06.06.2019 | Культура

Печать

Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Около 100 человек одновременно изобразили образ первого директора пензенского художественного училища Константина Савицкого в день 175-летия со дня его рождения, в четверг, 6 июня.

В Пензе 175-летие со дня рождения Савицкого отметили массовым перформансом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во дворе губернаторского дома пензенские живописцы, учащиеся художественных школ и худучилища нарисовали этюды с памятником Константину Савицкому или с изображением юноши, представшего в образе художника. Также участники акции выполнили эскизы и раскрасили открытки. Применялись разные материалы — краски, карандаши и фломастеры.

Читайте также

Пензенская картинная галерея готовится представить виртуальный тур по залам

Директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный и министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова обвели портрет художника на плакате черными маркерами по заранее нанесенному контуру.

Самым крупным рисунком стало изображение площадью в несколько метров, нанесенное мелками на асфальте.

В ходе мероприятия Кирилл Застрожный отметил, что 14 июня в губернаторском доме будет открыта выставка, посвященная Константину Савицкому.

Также были презентованы открытки с портретом академика, с обратной стороны которых был размещен QR-код, позволяющий совершить виртуальный тур по галерее.

Загрузка...
Читайте также
Весь ввод жилья в Пензе достигается за счет индивидуального строительства — Кувайцев Заключено соглашение о сотрудничестве между пензенским правительством и банком «Траст»
Предварительной причиной смертельного пожара в Пензе названо неосторожное курение «МегаФон» и Cinia Oy проложат оптоволокно между Хельсинки и Токио
Набережную и площадь в центре Пензы предложено оборудовать бесплатным Wi-Fi Иван Белозерцев предложил китайской корпорации реализовать проекты в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама