В Пензе 175-летие со дня рождения Савицкого отметили массовым перформансом Культура

Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Около 100 человек одновременно изобразили образ первого директора пензенского художественного училища Константина Савицкого в день 175-летия со дня его рождения, в четверг, 6 июня.

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Во дворе губернаторского дома пензенские живописцы, учащиеся художественных школ и худучилища нарисовали этюды с памятником Константину Савицкому или с изображением юноши, представшего в образе художника. Также участники акции выполнили эскизы и раскрасили открытки. Применялись разные материалы — краски, карандаши и фломастеры.

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Директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный и министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова обвели портрет художника на плакате черными маркерами по заранее нанесенному контуру.

Самым крупным рисунком стало изображение площадью в несколько метров, нанесенное мелками на асфальте.

В ходе мероприятия Кирилл Застрожный отметил, что 14 июня в губернаторском доме будет открыта выставка, посвященная Константину Савицкому.

Также были презентованы открытки с портретом академика, с обратной стороны которых был размещен QR-код, позволяющий совершить виртуальный тур по галерее.