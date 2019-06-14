В Пензенской области подведены итоги декады русского языка Культура

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Свыше 12 тыс. школьников и студентов приняли участие в 650 мероприятиях, которые проведены в муниципальных библиотеках Пензенской области в рамках декады русского языка. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

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По данным ведомства, наиболее заметно декада прошла в библиотеках Бессоновского, Земетчинского, Камешкирского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Никольского, Лопатинского, Пензенского и Тамалинского районов.

Состоявшиеся мероприятия были объединены одной темой: «Русский язык — это прежде всего Пушкин».

Их организаторы ставили своей задачей показать богатство языка, рассказать об истории славянской письменности и культуры, а также напомнить о речевом этикете.

В числе мероприятий, организованных во время декады, названы онлайн-турниры между юными языковедами Пензы, Башмаково, Земетчино и Лопатино.