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В Пензенской области подведены итоги декады русского языка

14:49 | 14.06.2019 | Культура

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Свыше 12 тыс. школьников и студентов приняли участие в 650 мероприятиях, которые проведены в муниципальных библиотеках Пензенской области в рамках декады русского языка. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

В Пензенской области подведены итоги декады русского языка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, наиболее заметно декада прошла в библиотеках Бессоновского, Земетчинского, Камешкирского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Никольского, Лопатинского, Пензенского и Тамалинского районов.

Состоявшиеся мероприятия были объединены одной темой: «Русский язык — это прежде всего Пушкин».

Их организаторы ставили своей задачей показать богатство языка, рассказать об истории славянской письменности и культуры, а также напомнить о речевом этикете.

В числе мероприятий, организованных во время декады, названы онлайн-турниры между юными языковедами Пензы, Башмаково, Земетчино и Лопатино.

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