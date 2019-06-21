В пензенской картинной галерее открыта выставка работ Владимира Курдова Культура

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Выставка работ живописца и скульптора, заслуженного художника России Владимира Курдова, скончавшегося в марте 2019 года, открыта в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она посвящена 95-летию со дня рождения художника. В экспозицию вошли как известные произведения Владимира Курдова, так и работы, которые более 20 лет не представлялись широкой публике. Всего посетители могут увидеть около 100 живописных и графических произведений, а также скульптуры из фондов музея и из коллекции семьи художника.

В ходе церемонии открытия дочь живописца, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова рассказала о своем отце, его произведениях и вкладе в культуру региона.

Кроме того, состоялась презентация сборника стихов Владимира Курдова, изданного специально к этому дню, сообщается на сайте картинной галереи.

Фоторепортаж

Выставка заслуженного художника РФ Владимира Курдова

Курдов Владимир Георгиевич родился в Смоленской губернии 20 июня 1924 года.

В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Во время Великой Отечественной войны дважды был тяжело ранен — на Волховском и 2-м Прибалтийском фронтах. Перенес шесть операций, стал инвалидом войны. Был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В 1951 году окончил живописное отделение пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого.

В последующие годы жил и работал в Воронеже, затем — в Саратове, где в 1953–1961 годах являлся скульптором-исполнителем. В 1957 году его полотно «В тяжелые годы» экспонировалось на республиканской выставке в Москве и было удостоено диплома.

В том же году Владимир Курдов был принят в Союз художников СССР.

В 1961 году вернулся в Пензу и начал творить в направлении монументальной скульптуры. Первой работой в этом плане была скульптура Александра Радищева для педагогического училища в селе Радищево.

В 1961–1963 годах преподавал в пензенском художественном училище.

Дважды избирался председателем правления пензенской организации Союза художников (1961–1963, 1992–1995). На протяжении многих лет возглавлял художественный совет.

Скончался 14 марта 2019 года на 95-м году жизни.