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«Культурные нормативы школьников» введут в Пензенской области с 1 сентября

08:32 | 02.07.2019 | Культура

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Пензенская область вошла в число восьми пилотных регионов России, которые с 1 сентября 2019 года приступят к апробации межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы школьников».

«Культурные нормативы школьников» введут в Пензенской области с 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также нововведения начнут внедрять в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Саратовской и Новосибирской областях.

В рамках программы для школьников составлен специальный список произведений, рекомендуемых к изучению. При их отборе учитывались культурная и историческая значимость, отражение общечеловеческих, общенациональных, гражданско-патриотических и эстетических ценностей, а также другие факторы.

Перечни произведений направлены для экспертизы в Литературный институт и профессиональные объединения культуры.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры России, субъектам РФ предстоит разработать региональный компонент культурного норматива, который будет учитывать специфику конкретной местности.

В феврале 2019 года министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу.

По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год, после чего поделиться впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике.

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева выразила уверенность в том, что это будет способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

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