В Пензе вручат премии за выдающиеся достижения в области культуры, искусства и СМИ Культура

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Прием документов на соискание ежегодной премии губернатора Пензенской области «За выдающиеся достижения в области культуры, искусства и средств массовой информации» стартовал в среду, 3 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет осуществляться в министерстве культуры и туризма Пензенской области по 3 августа.

Согласно положению , размещенному на сайте ведомства, премии в сфере культуры и искусства будут присуждены в десяти номинациях.

Читайте также

Объявлен конкурс журналистских работ «А мы из Пензы»

В их числе — «Вклад в развитие литературы», «Творчество молодого автора», «Станковое искусство», «Произведения монументального искусства», «Музыкальное искусство», «Исполнительское мастерство в концертных программах самодеятельных творческих коллективов (отдельных исполнителей)», «Театральное искусство», «Театральные постановки самодеятельных театров и студий», «Реализация программ и проектов по продвижению социально значимой информации и чтения», «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пензенской области».

В области средств массовой информации лучшие будут выявлены в четырех номинациях: «О главном», «Открытие года», «Редакция года» и «Золотое перо».

Денежная часть премии в каждой номинации составит 50 тыс. рублей.

Специально созданная комиссия должна будет принять решение относительно заявленных работ не позднее 15 сентября.