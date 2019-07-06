В Пензе в ходе слета библиотек представлен новый проект «Созвучие имен» Культура

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов представил новый межрегиональный культурно-просветительский проект «Созвучие имен».

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Его презентация состоялась накануне в ходе межрегионального слета именных библиотек, который объединил представителей учреждений культуры Пензы, Москвы, Тамбова и Ярославля.

«Как правило, контакты поддерживают библиотеки, имеющие одно имя — пушкинские, лермонтовские, горьковские», — отметил Дмитрий Мурашов, добавив при этом, что инициаторы проекта выступают за развитие контактов между библиотеками, носящими разные имена.

Он уточнил, что сотрудничество предлагается развивать по трем направлениям: популяризация жизни и творчества персоны, в честь которой названа библиотека, обмен литературой, посвященной этой личности, и опытом профессиональной деятельности.

По словам Дмитрия Мурашова, одной из форм работы станет виртуальные лекторий, участвовать в котором через интернет смогут библиотекари и читатели различных именных библиотек.

Ученый секретарь выразил уверенность в том, что новый проект поможет лучше узнать национальное и мировое культурное наследие.