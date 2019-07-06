В пензенских «Тарханах» прошел всероссийский лермонтовский праздник Культура

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Всероссийский лермонтовский праздник прошел в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в субботу, 6 июля.

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В числе почетных гостей его посетили директор департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, космонавт Александр Самокутяев, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, актер Сергей Маховиков, певицы Марина Девятова и Варвара.

В ходе официальной части состоялась церемония вручения ежегодной всероссийской лермонтовской премии, на которую было представлено 18 работ.

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В итоге в номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» отмечены два автора — Дмитрий Ковалев (Дарин) за «Синдром бабочки», а также Вячеслав Филонов за поэтические сборники «Голос, зовущий домой» и «Все начинается с женщины».

В номинации «За вклад в культурно-просветительскую деятельность» награждена творческая группа пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова за межрегиональный культурно-просветительский проект «Александр Солженицын и пензенский край».

Среди молодых писателей, поэтов, музыкантов, художников и переводчиков премии удостоена Ксения Поташова за цикл трудов по литературоведению и методике преподавания русской культуры.

Кроме того, в рамках праздника была открыта экспозиция, посвященная выдающимся деятелям культуры Андрею Дементьеву и Иосифу Кобзону, которые при жизни были частыми гостями «Тархан».