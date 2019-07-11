В усадьбе Голицыных организуют праздник «Зубриловские жемчужины» Культура

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Праздник «Зубриловские жемчужины» состоится на территории усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области в предстоящее воскресенье, 14 июля. Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.

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Оно начнется с театрализованной экскурсии «И вновь усадьба ожила». Планируется, что гости смогут оценить с вершины холма панорамный вид на Хопер и пруды, узнают о семье владельцев усадьбы и о том, как связаны с ней биографии геофизика Георгия Голицына, баснописца Ивана Крылова, художника Виктора Борисова-Мусатова, государственного деятеля Гаврилы Державина. Также будет организована экскурсия в храм и фамильную усыпальницу князей Голицыных.

Вниманию всех собравшихся будет представлена «Голицынская ярмарка», на которой можно будет ознакомиться с бытом народов, проживающих на территории Тамалинского района, разнообразием промыслов. В частности, на ней представят резные изделия из дерева, бересты, художественную роспись. Будут организованы мастер-классы по плетению венков и кукол-мотанок, по живописи.

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На отдельных площадках гостям предложат попробовать традиционные блюда и напитки русской кухни, популярные ранее лакомства. Для детей проведут крестьянские игры.

Также можно будет увидеть «потомка» дуба, который вдохновил Ивана Крылова на басню «Свинья под дубом». Рядом с ним будет организована площадка «Дворянская школа» и проведен мастер-класс по каллиграфии.

Кроме того, участникам праздника предоставят возможность познакомить публику с собственными стихами и прозой на литературных чтениях, посвященных уроженцу Зубрилово, писателю Евгению Белянкину.