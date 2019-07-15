Переиздан очерк пензенского писателя Тихона Семушкина Культура

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Очерк «Поездка домой. Колхозная хроника» пензенского писателя Тихона Семушкина переиздан в преддверии 120-летия со дня рождения автора, которое будет отмечаться в 2020 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Работа организована лунинской районной библиотекой имени Т.З. Семушкина. Книга выпущена издательством Пензенского государственного университета.

Впервые очерк опубликовал журнал «Красная новь» в 1940 году. В нем Тихон Семушкин делится впечатлениями о коллективизации на пензенской земле, вспоминает свое детство и юность в селе Старая Кутля, где он родился.

Как сообщается на сайте библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, издание будет интересно всем, кто неравнодушен к творчеству автора и истории предков.