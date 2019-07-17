В Пензенской области утвержден план мероприятий по поддержке и развитию чтения Культура

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. План мероприятий по поддержке и развитию чтения в Пензенской области на 2019–2024 годы утвержден распоряжением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Документ принят в рамках реализации указа президента России от 24 декабря 2014 года «Об утверждении основ государственной культурной политики», стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года и концепции программы поддержки детского и юношеского чтения.

План мероприятий включает в себя пять блоков.

Первый — «Популяризация чтения» — состоит из 11 пунктов. Предусмотрено, в частности, продвижение образовательной технологии «PROчтение», проведение различных фестивалей и акций, в том числе «Тотальный диктант», а также реализация ряда проектов, ориентированных на детей и взрослых.

Второй блок мероприятий направлен на развитие библиотечного дела. Запланированы шаги по подключению библиотек к интернету, введению модельного стандарта деятельности, поддержке систематического комплектования фондов и другие.

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Третье направление — поддержка книгоиздания и распространения выпускаемой литературы. Отдельно в этом блоке отмечен выпуск журнала «Сура». Также намечено участие во всевозможных конкурсах и фестивалях.

Наиболее внушительный блок — «Методическая деятельность и развитие кадрового потенциала» — включает в себя 17 пунктов. При этом некоторые обозначены лишь общими формулировками, к примеру, «организация системной работы по повышению квалификации специалистов библиотек в сфере продвижения чтения». Вместе с тем перечислены и конкретные мероприятия — по созданию программ дополнительного профессионального образования «Стратегии смыслового чтения», «Формирование текстовой компетенции как метапредметного результата обучения», а также переподготовки — «Методолог чтения».

Пятый блок — «Деятельность в медиасфере, направленная на поддержку чтения» — состоит из трех пунктов. Так, составители плана считают важным запустить социальную рекламу; создать серию телепередач, репортажей, видеофильмов по проблемам чтения и рекламных роликов; а также заниматься наполнение постоянной рубрики в журнале «Просвещение: проблемы и перспективы».