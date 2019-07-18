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Директор пензенской галереи задумался о проведении выставки Васи Ложкина

14:42 | 18.07.2019 | Культура

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Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный задумался о проведении выставки современного российского художника Алексея Куделина, более известного под псевдонимом Вася Ложкин.

Директор пензенской галереи задумался о проведении выставки Васи Ложкина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Получил предложения от представителей такого художника, как Вася Ложкин, об организации выставки его работ у нас. Скажу честно, я не поклонник подобного творчества, но молодежь наша меня убеждает, что это сейчас очень модно и вызовет у нашей публики большой интерес, а как считаете вы?» — написал он в своем «Твиттере» накануне.

Менее чем за сутки интернет-пользователи поделились этой записью более 150 раз, она получила свыше 830 отметок «Нравится», а число комментариев превысило 160. При этом на другие сообщения Кирилла Застрожного в сервисе микроблогов, как правило, реагируют около 30–40 пользователей.

В продолжение темы 67-летний директор пензенской картинной галереи отметил, что, по мнению ряда молодых людей из его окружения, он отстает от последних тенденций.

«Может быть, и отстаю, да вот поймет ли наш довольно консервативный зритель и пойдет ли на выставку? Вот что меня как менеджера волнует, а не споры о художественных достоинствах», — пояснил Кирилл Застрожный.

На его взгляд, Вася Ложкин «талантлив и своеобразен и будет интересен многим».

«Причем кому-то понравится, а кому-то — нет, но это у талантов такая судьба. Все больше склоняюсь, что выставку надо брать!» — написал руководитель учреждения культуры.

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