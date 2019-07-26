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В пензенской областной библиотеке открыта выставка изображений памятных монет

09:54 | 26.07.2019 | Культура

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Выставка изображений российских памятных монет «Магия театра» открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской областной библиотеке открыта выставка изображений памятных монет

Фото: Liblermont.ru

В фойе на третьем этаже размещено около 10 стендов, на каждом из которых помещены увеличенные фотографии памятных монет и краткая информация о них на двух языках — русском и английском. Из описания можно узнать о художниках, которые делали эскизы, сюжете, помещенном на монете, а также о том, из какого металла она изготовлена.

В частности, на выставке представлены изображения образцов, выпущенных к 135-летию со дня рождения Константина Станиславского, посвященных русскому балету, Году Испании в России и России в Испании.

Стенды предоставлены пензенской библиотеке Банком России.

Выставка будет работать до 24 сентября, сообщается на сайте учреждения культуры.

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