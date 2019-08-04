EN
19:09:26 Воскресенье, 4 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Авторские программы пензенских библиотекарей отмечены на всероссийском конкурсе

10:17 | 04.08.2019 | Культура

Печать

Пенза, 4 августа 2019. PenzaNews. Библиотекари из Пензы отмечены в числе лучших по итогам III всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению.

Авторские программы пензенских библиотекарей отмечены на всероссийском конкурсе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В номинации «Клубная работа» первое место присуждено программе студии творческого чтения «Лисенок Жак» автора Ольги Шамшетдиновой из пензенской областной библиотеки для детей и юношества.

Кроме того, второе место в номинации «Читаем со школьниками научно-популярную литературу» заняла программа «Библиотека — территория детства. Читаем вместе с Вебландией» Елены Лобанкиной из пензенской центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского.

Награждение победителей состоится в рамках III всероссийского фестиваля авторских программ по приобщению детей к чтению, который пройдет в Москве 22 и 23 ноября.

Читайте также

Пензенские библиотекари представят свой опыт на всероссийской конференции

Российская государственная детская библиотека проводила конкурс авторских программ по приобщению несовершеннолетних к чтению при поддержке министерства культуры РФ.

Прием заявок осуществлялся в нескольких номинациях: «Читаем с дошкольниками», «Читаем со школьниками», «Эстетическое воспитание», «Краеведение», «Фольклор», «Работа с особыми детьми», «Клубная работа» и «Литературные квесты».

При этом заявленные на конкурс программы должны были соответствовать ряду требований: быть авторскими, основанными на художественной или научно-познавательной литературе, представлять собой цикл занятий, успешно пройти апробацию и иметь возможность воспроизведения в будущем.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области водитель экскаватора попался на пьяной езде Задержан подозреваемый в краже золотых изделий на 770 тыс. рублей из пензенского магазина
«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей за новости на портале, не являющемся СМИ В Пензе работница магазина перевела лжедиректору почти 60 тыс. рублей
Житель Пензы подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына В Пензе пройдет аукцион среди желающих добывать песок вблизи Васильевки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама