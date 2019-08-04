Авторские программы пензенских библиотекарей отмечены на всероссийском конкурсе Культура

Пенза, 4 августа 2019. PenzaNews. Библиотекари из Пензы отмечены в числе лучших по итогам III всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению.

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В номинации «Клубная работа» первое место присуждено программе студии творческого чтения «Лисенок Жак» автора Ольги Шамшетдиновой из пензенской областной библиотеки для детей и юношества.

Кроме того, второе место в номинации «Читаем со школьниками научно-популярную литературу» заняла программа «Библиотека — территория детства. Читаем вместе с Вебландией» Елены Лобанкиной из пензенской центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского.

Награждение победителей состоится в рамках III всероссийского фестиваля авторских программ по приобщению детей к чтению, который пройдет в Москве 22 и 23 ноября.

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Российская государственная детская библиотека проводила конкурс авторских программ по приобщению несовершеннолетних к чтению при поддержке министерства культуры РФ.

Прием заявок осуществлялся в нескольких номинациях: «Читаем с дошкольниками», «Читаем со школьниками», «Эстетическое воспитание», «Краеведение», «Фольклор», «Работа с особыми детьми», «Клубная работа» и «Литературные квесты».

При этом заявленные на конкурс программы должны были соответствовать ряду требований: быть авторскими, основанными на художественной или научно-познавательной литературе, представлять собой цикл занятий, успешно пройти апробацию и иметь возможность воспроизведения в будущем.