В Спасске при колледже открыт культурно-досуговый центр Культура

Спасск, 10 августа 2019. PenzaNews. Культурно-досуговый центр обустроен в одном из корпусов колледжа профессиональных технологий и бизнеса в Спасске Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, долгое время для проведения мероприятий в учреждении использовалось приспособленное деревянное здание 1953 года постройки — так называемый «студенческий клуб», вмещавший около 100 человек.

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В январе 2019 года у коллектива родилась идея провести реконструкцию учебного корпуса.

Ремонт был проведен силами сотрудников и студентов. В результате в учреждении появилось пространство для проведения концертов и других мероприятий на 200 мест.

Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса осуществляет подготовку по шести специальностям среднего звена и трем профессиям квалифицированных рабочих и служащих. Помимо основного, доступно профобучение по 23 рабочим профессиям.

Коллектив насчитывает около 100 человек, из которых 40 — педагоги.

В колледже учатся около 700 студентов.