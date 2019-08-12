Библиотеке Каменского района планируется присвоить имя Петра Замойского Культура

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Имя Петра Замойского планируется присвоить межпоселенческой центральной районной библиотеке Каменского района Пензенской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

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Как отмечается в пояснительной записке за подписью министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, в случае принятия положительного решения затрат из бюджета региона не потребуется.

Денежные средства, необходимые для решения организационных вопросов, связанных с присвоением имени Петра Замойского муниципальному учреждению культуры, будут выделены из бюджета Каменского района.

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Зaмойский (Зевапкин) Петр Иванович — советский писатель, жизнь которого была тесно связана с Кaменским районом Пензенской области.

Родился в 1896 году в селе Соболевка.

В 1903 году поступил в земское начальное училище. В то же время работал подпаском в деревне, начал сочинять частушки, басни и делать наброски рассказов.

В 1911 году переехал в Пензу.

7 августа 1915 года был мобилизован в армию, направлен на фронт рядовым в Ново-Трокский 169-й пехотный полк. Участвовал в боях с австрийцами.

19 апреля 1916 года был ранен в левую руку, контужен.

7 августа 1916 года вернулся в Соболевку. Был избран сельским писарем.

В 1919–1921 годах заведовал уездным политотделом внешкольного образования, отделами финансов, являлся председателем комитета по трудовой повинности. Писал рассказы и пьесы, которые ставились в Чембаре.

В 1920 году принял фамилию Зaмойский.

С 1924 по 1934 годы являлся одним из руководителей Всероссийского общества крестьянских писателей, в 1934 году вступил в Союз писателей СССР.

Вошел в историю отечественной литературы как писатель, в произведениях которого запечатлены события революции, гражданской войны и коллективизации. Его произведения переведены на 25 языков мира.

В 1946 году за заслуги в области литературы был награжден орденом Трудового Красного знамени.

До последних дней жизни держал связь с земляками, вел переписку, присылал в библиотеки свои книги.

Скончался 21 июля 1958 года. Похоронен в Москве.