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Новые площадки «Литературного привала» начнут работать в Пензе 25 августа

17:55 | 19.08.2019 | Культура

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Четыре новых читальных зала под открытым небом будет развернуто в Пензе в предстоящее воскресенье, 25 августа, благодаря средствам гранта, выделенного на развитие проекта «Литературный привал».

Новые площадки «Литературного привала» начнут работать в Пензе 25 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо действующей с 12 июня площадки в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской, они будут расположены в детском парке, в парке «Комсомольский», сквере «Семейный» на ГПЗ-24 и перед школой №25 на Южной поляне.

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Читальные залы будут действовать в теплое время года при благоприятной погоде.

Посетителям предложат почитать книги, познакомиться с краеведческой литературой, принять участие в мастер-классах, играх и сделать фотографию на память.

Кроме того, до конца лета на площадке на улице Московской начнет работу кинозал под открытым небом.

Как сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы, грант освоен полностью. На выделенные средства закуплены столы и стулья, скамейки, информационные доски, книжные стеллажи и пуфы для летнего кинотеатра.

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