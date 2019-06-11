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На пензенский проект «Литературный привал» выделен грант в 1 млн. рублей

08:51 | 11.06.2019 | Культура

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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Директор централизованной библиотечной системы Пензы, автор проекта Галина Асеева удостоена гранта в сумме 1 млн. рублей на создание сети летних читальных залов под открытым небом «Литературный привал». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

На пензенский проект «Литературный привал» выделен грант в 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для нас это, прежде всего, не только оценка проектной работы, но и возможность внести достойный вклад в культурное развитие города, его историю, подтвердить его «читающий статус». Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы это яркое книжное лето запомнилось горожанам надолго!» — сказала Галина Асеева.

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Как сообщается на сайте ЦБС, грант позволит вывести проект на новый этап развития — летом в разных районах Пензы впервые будут работать сразу несколько площадок проекта «Литературный привал», на которых жители и гости города смогут с комфортом отдохнуть с книгой.

Также планируется в вечернее время демонстрация фильмов в небольшом летнем кинозале под открытым небом.

Разработка городских библиотекарей ежегодно приобретает новый функционал, расширяет спектр просветительских услуг для жителей и гостей города. На открытии пятого сезона 12 июня будет работать более 10 локаций для взрослых и детей, среди которых читальный зал, зоны буккроссинга, детский городок, фотозоны, зал краеведческой литературы, бюро библиотечного туризма.

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