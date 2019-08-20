Максим Полянский принят в труппу пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Молодой актер Максим Полянский принят в труппу пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского во вторник, 20 августа.

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Как говорится в сообщении, размещенном в официальной группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте», для него уже определены первые роли на сцене драмтеатра.

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В тексте уточняется, что в труппе появится еще один новый человек. О ком именно идет речь, пока не уточняется.

Полянский Максим Алексеевич родился в Саратове 19 июля 1998 года.

В 2014–2019 годах обучался в московском театральном колледже Олега Табакова и в саратовском областном колледже искусств.

Играл в дипломных спектаклях «Эти свободные бабочки», «Арт», «Заповедник».

Участвовал в постановке московского художественного театра имени А.П. Чехова «Макбет».

Снимался в телесериалах «Доктор Рихтер» и «Практика-2».

Занимался мотокроссом, участвовал в соревнованиях регионального уровня.