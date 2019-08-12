«Нахлебник» станет первой премьерой пензенского драмтеатра в новом сезоне Культура

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Комедия в двух действиях «Нахлебник» по одноименной пьесе Ивана Тургенева станет первой премьерой 227-го сезона в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

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Закрытый предпоказ постановки состоялся 4 июля.

Широкой публике спектакль будет представлен 6 и 7 сентября.

Главную роль — обедневшего дворянина Василия Кузовкина — предстоит сыграть заслуженному артисту России Василию Конопатину. Новая актерская работа приурочена к его 70-летию.

Также в спектакле будут заняты Артем Давыдов, Марина Матвевнина, Наталья Прокошкина, Николай Потапов, Генрих Вавилов, Евгений Панов, Никита Кузин, Николай Шаповалов, Григорий Мазур, Ольга Белякова, Юлия Кошкина, Мария Соловьева, Артем Тихомиров, Ольга Панина, Лидия Стаханова, Юлия Черемухина, Алексей Болдырев, Дмитрий Журкин, Вячеслав Семьянов. Народная артистка России Галина Репная сыграет специально для нее придуманную роль немой Глаши.

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Комедию поставил московский режиссер и педагог, доцент театрального института имени Бориса Щукина Валерий Маркин, который в 2006–2007 годах был главным режиссером пензенского драмтеатра и известен публике по спектаклям «Красавец-мужчина», «Свободная пара», «Приключения Чиполлино», «Госпожа министерша» и «Жизнь прекрасна!»

Автором сценографии выступил главный художник театра Олег Авдонин, эскизы костюмов разработала Марина Смельчакова, аранжировки музыки сделал Валерий Куликов.

Продажа билетов на премьерные показы будет открыта с 13 августа, сообщается на сайте драмтеатра.