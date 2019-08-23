Уроженка Новосибирска будет играть в пензенском драмтеатре Культура

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Уроженка Новосибирска Анна Демчук принята в труппу пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В новом сезоне ей предстоит сыграть в премьерных и существующих спектаклях театра.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, молодая актриса окончила курс заслуженного деятеля искусств России, профессора Сергея Афанасьева в Новосибирском государственном театральном институте в 2019 году.

Во время обучения она играла в студенческих спектаклях «Чайка», «Каменный гость», «Варшавская мелодия», «Дядя Ваня» и «Гнездо глухаря».

Анна Демчук была задействована в постановках новосибирского государственного драматического театра под руководством Сергея Афанасьева «Ревизор» по комедии Николая Гоголя и «Dreamworks» по пьесе Ивана Вырыпаева.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также в преддверии нового сезона в труппу пензенского драмтеатра принят молодой актер Максим Полянский, родившийся в Саратове.