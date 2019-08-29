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В Пензенской области в 2020 году будет создано две модельные библиотеки

11:46 | 29.08.2019 | Культура

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Два учреждения Пензенской области — межпоселенческая центральная районная библиотека имени Т.З. Семушкина Лунинского района и махалинская сельская библиотека, являющаяся структурным подразделением МЦРБ Кузнецкого района — вошли в число 110 победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках проекта «Культурная среда».

В Пензенской области в 2020 году будет создано две модельные библиотеки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно решению, утвержденному заместителем министра культуры России Ольгой Яриловой, Пензенская область получит на эти цели 15 млн. рублей.

По данным департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ, для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 регионов.

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В перечень победителей вошли учреждения 52 субъектов федерации. В будущем году они станут современными интеллектуальными и образовательными центрами.

Федеральные средства в объеме 700 млн. рублей будут направлены на создание модельных муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных принципов управления, направленных на повышение качества обслуживания.

Предоставление финансирования позволит отремонтировать здания, обновить фонды, создать на библиотечных площадках современные информационные центры для подключения к интернету. Благодаря этому читатели смогут, в частности, получить доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки.

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