В Пензе 1 сентября пройдет фестиваль детского кино Культура

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. IV открытый фестиваль детского кино «Солнечный круг» пройдет в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящее воскресенье, 1 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, зрители увидят фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной. Она приедет на фестиваль в Пензу, чтобы лично познакомить юных зрителей с историей создания картины.

Также в программу включен мультфильм «Пензенская сказка». Его представят областная библиотека для детей и юношества, анимационная студия «Фантазеры» центра православного воспитания «Семейный круг» города Заречного и клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья «Равновесие» дворца детского и юношеского творчества Пензы.

Кроме того, во время фестиваля будут организованы тематические экспозиции, фотозоны и выставка кошек.

Гостей будут встречать артисты «Пензаконцерта» — группа «Калейдоскоп» выступит с программой «Мультиконцерт», а непосредственно перед киносеансом зрителей ждут танцевальные номера от театра эстрады «Провинция».

Вход на фестиваль является свободным.