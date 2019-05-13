Премьеру мультфильма «Пензенская сказка» представят 16 мая Общество

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Премьерный показ мультфильма «Пензенская сказка», посвященного истории региона, состоится в областной библиотеке для детей и юношества в предстоящий четверг, 16 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Во время встречи участники клуба «Равновесие» дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ) и представители анимационной студии «Фантазеры», а также руководитель работы, главный библиотекарь центра правового воспитания и социальной информации пензенской областной библиотеки для детей и юношества Светлана Зиненкова расскажут о том, как создавалась анимационная лента, и поделятся своими впечатлениями о творческой деятельности в рамках проекта.

В мероприятии примут участие партнеры проекта — исполнительный директор пензенского регионального благотворительного фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков и председатель реготделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенской областной библиотеке для детей и юношества, все желающие смогут принять участие в розыгрыше дисков с мультфильмом «Пензенская сказка».

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Мультфильм «Пензенская сказка» снят в рамках библиотечного проекта «Расправь крылья!» при поддержке реготделения «Российского детского фонда» и благотворительного фонда «Капитал местного сообщества».

Проект является инклюзивным. Он направлен на решение проблемы социальной замкнутости детей с ограниченными возможностями здоровья, их недостаточной включенности в культурный и образовательный процессы.

Руководила работой главный библиотекарь центра правового воспитания и социальной информации пензенской областной библиотеки для детей и юношества Светлана Зиненкова. Мультфильм посвящен истории региона, его памятным местам и достопримечательностям.

Главный герой картины — мальчик Егор, он выполнен из пластилина. Для изготовления исторических сцен и культурных памятников наряду с этим материалом также использовались цветная бумага, картон, фольга и другие.

Предполагается, что в дальнейшем «Пензенская сказка» будет показана широкой аудитории, в том числе воспитанникам детдомов и интернатов.