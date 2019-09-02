В Пензе подготовят документацию на капремонт здания ТЮЗа Культура

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило открытый конкурс на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания театра юного зрителя на улице Тарханова.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн. 720 тыс. 100 рублей. Эта сумма включает в себя в том числе стоимость инженерных изысканий и подготовительных работ для исследования объекта.

Финансирование будет осуществляться по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы».

Как отмечается в документации, размещенной на официальном портале госзакупок, общая площадь существующего 3-этажного здания с подвалом составляет около 1,7 тыс. кв. метров, а объем — свыше 11 тыс. куб. метров.

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Согласно заданию, победитель конкурса должен будет предусмотреть капитальный ремонт подвальных помещений, замену элементов покрытия над зрительным залом, межкомнатных перегородок, утепление фасада и другие виды работ, выводы о необходимости которых будут сделаны на основе проведенного анализа.

Кроме того, в ходе капремонта требуется обеспечить доступ маломобильных групп граждан на первый этаж.

Предложения от потенциальных исполнителей контракта будут приниматься до 26 сентября.

Разработать документацию необходимо до 20 декабря.

18 июня 2019 года начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина сообщила, что здание ТЮЗа планируется включить в программу капитального ремонта и получить на проведение работ денежные средства из федерального бюджета.

По ее словам, соответствующая договоренность достигнута с министерством культуры России.