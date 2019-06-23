В Пензе определились с местом строительства нового здания «Кукольного дома» Культура

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Новое здание театра «Кукольный дом» планируется построить в центре Пензы — в районе улиц Октябрьской, Плеханова и Суворова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Этот проект инициирован губернатором Иваном Белозерцевым. В свою очередь муниципалитет занимался подбором земельного участка, подходящего под размещение нового здания кукольного театра. Для этого мы провели градостроительный анализ территории», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что рассматривалось несколько площадок, в том числе на улице Урицкого — вблизи набережной реки Суры, на улице Суворова — неподалеку от Юбилейной площади, на пересечении улиц Карпинского и 8 Марта.

«В итоге остановились на территории в границах улиц Октябрьской, Плеханова и Суворова площадью 7 тыс. 838 кв. метров. Здесь неподалеку уже располагается ряд учреждений культуры, есть сформированная пешеходная связь», — отметил Виктор Кувайцев.

По словам главы администрации Пензы, предстоит поставить этот земельный участок на кадастровый учет.

«В этих целях сейчас готовится процедура по выбору межевой организации для проведения кадастровых работ», — сказал мэр.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художественный руководитель театра «Кукольный дом», лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков неоднократно высказывал мнение о том, что учреждение остро нуждается в новом здании, поскольку имеющееся — на улице Чкалова — не соответствует современным требованиям.

В октябре 2018 года он попытался убедить в этом губернатора Ивана Белозерцева, посетившего театр с рабочим визитом.

30 января 2019 года в ходе дней Пензенской области в Совете Федерации спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко отметила, что строительство нового здания для пензенского кукольного театра заслуживает поддержки. При этом она обратила внимание главы региона на необходимость подготовки проектно-сметной документации.

13 февраля Валентина Матвиенко по итогам дней региона подписала постановление о господдержке социально-экономического развития Пензенской области, в котором, в частности, рекомендовано министерству культуры России при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов рассмотреть вопрос о выделении средств на строительство нового здания театра «Кукольный дом».