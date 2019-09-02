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Денис Майданов и группа «Мохито» выступили в Пензе в День знаний

08:23 | 02.09.2019 | Культура

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Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Группа «Мохито» и автор-исполнитель Денис Майданов стали специальными гостями концерта, прошедшего в Пензе под открытым небом — на Юбилейной площади — в День знаний, 1 сентября.

Денис Майданов и группа «Мохито» выступили в Пензе в День знаний

Фото: Pnzreg.ru

Посмотреть на выступление приглашенных артистов пришли тысячи людей разных возрастов. Многие наблюдали за происходящим на сцене стоя. Некоторые заняли места в партере. Среди них были представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и депутат Госдумы России Иван Фирюлин.

В завершение концерта на сцену поднялся Иван Белозерцев, который поблагодарил Дениса Майданова за исполненные для пензенцев песни и вручил ему памятный подарок.

«1 сентября — это праздник наших детей, но это и наш праздник. Он объединяет все поколения и сегодня завершается на прекрасной ноте — выступлением Дениса Майданова», — отметил глава региона.

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