Татьяна Курдова отметила уникальность симпозиума по художественному стеклу в Никольске Культура

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Международный симпозиум по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России», который пройдет в городе Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября, является уникальным событием. Такое мнение выразила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

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«Наш симпозиум уникальный в своем роде и практически единственный в нашей стране, поэтому он привлекает огромное внимание тех, кто любит искусство стеклоделия, кто им увлекается», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в губернаторском доме Пензы во вторник, 3 сентября.

Татьяна Курдова пояснила, что ежегодно мероприятие привлекает большое количество студентов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые под руководством опытных мастеров-стекольщиков хотят попробовать свои силы в этом ремесле на производственных площадях Никольска.

«Это захватывающее зрелище, очень интересное», — отметила министр, выразив сожаление по поводу того, что наблюдать за процессом реализации творческих задумок по объективным причинам не могут все желающие.

Вместе с тем, по ее словам, чтобы дать возможность каждому увидеть своими глазами происходящее на стекольных производствах, каждый год ведутся съемки фильма, позволяющего составить собственное представление о симпозиуме в целом и работе отдельных мастеров.

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«Хочется, чтобы симпозиум стал еще площадкой для обмена опытом и каких-то новых интересных находок в стекольном деле, потому что, конечно, этот вид искусства очень редкий — и в нашей стране, и вообще в мире», — подчеркнула Татьяна Курдова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международный симпозиум по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» пройдет в Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября.

В 2019 году мероприятие будет посвящено 255-летию стекольного производства в Никольске и теме городской навигации. Ожидается, что в нем примут участие мастера из России, Нидерландов и Китая.

Мероприятие организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития».