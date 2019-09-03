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Симпозиум в Никольске пройдет при поддержке «ЦКР» и центра «Инициатива»

15:06 | 03.09.2019 | Культура

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Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Международный симпозиум по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» пройдет в Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и АНО «Центр «Инициатива». Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

Симпозиум в Никольске пройдет при поддержке «ЦКР» и центра «Инициатива»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, на подготовку предстоящего мероприятия в том числе направлены средства грантовой поддержки.

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В свою очередь директор автономной некоммерческой организации центра социальных и управленческих проектов «Инициатива» Александр Осташков пояснил, что в настоящее время большое внимание уделено распространению информации о предстоящем симпозиуме в социальных сетях.

При этом, по его словам, поставлена задача не только продвигать само мероприятие, но и подробно рассказывать о мастерах, которые примут в нем участие, а также о реализуемых ими проектах.

Александр Осташков также обратил внимание на то, что после каждого симпозиума в Никольске появляются необычные скульптуры из стекла, благодаря которым он получил широкую известность за пределами региона.

«В мире таких городов не так много, единицы», — отметил он.

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