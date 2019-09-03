Формат симпозиума в Никольске в 2019 году немного изменен — Александр Фокин Культура

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Формат международного симпозиума по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России», который пройдет в Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября, в 2019 году немного изменен. Об этом сообщил заслуженный художник России, идейный вдохновитель мероприятия Александр Фокин.

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Он пояснил, что в ходе симпозиума 2019 года будут изготовлены не обычные арт-объекты, призванные украсить улицы Никольска, а работы, которые будут служить элементами городской навигации и позволят всем интересующимся найти знаковые места, связанные со стеклоделием.

«В этот раз мы поставим два таких арт-объекта», — уточнил Александр Фокин.

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По его словам, также участников ждет насыщенная образовательная программа — мастер-классы проведут Овик Манукян, Анна Вишнякова, Галина Криволапова и Анна Финогентова, которые поделятся своими знаниями и покажут различные приемы обработки стекла.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международный симпозиум по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» пройдет в Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября.

В 2019 году мероприятие будет посвящено 255-летию стекольного производства в Никольске и теме городской навигации. Ожидается, что в нем примут участие мастера из России, Нидерландов и Китая.

Мероприятие организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития».