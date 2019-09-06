В Пензе представят книгу об эвакогоспиталях региона
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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Презентация книги «Здесь был эвакогоспиталь. История эвакуационных госпиталей на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны» состоится в предстоящий понедельник, 9 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Она пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
Издание подготовлено силами проектной группы регионального отделения Поискового движения России Ларисы Казаковой, Константина Кривулина, Вадима Матюшина и Сергея Мельникова. Оно выпущено на средства Фонда президентских грантов.
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В книге дана информация об истории эвакуационных госпиталей, действовавших на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, а также приведены сведения о погибших от ран и болезней солдат и командиров Красной армии, захороненных на территории региона.
Многие фамилии бойцов, как и места их захоронений, прежде были утеряны и вновь обнаружены лишь при сборе материала для данной публикации. Во время подготовки книги были воедино собраны разрозненные сведения, новые сведения и факты об эвакогоспиталях, их коллективах, историях зданий.
Ряд фотографий периода Великой Отечественной войны представлены впервые.
Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, издание предназначено для историков и может служить пособием для проведения внеклассных занятий и уроков краеведения в школах как информационная база для поиска данных о солдатах их родственниками.