В Никольске на здании дома-усадьбы размещена табличка в память о работе эвакогоспиталя Общество

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России установили мемориальную доску на здании дома-усадьбы князей Бахметьевых-Оболенских в Никольске, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь №4488. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель реготделения движения Лариса Казакова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она добавила, что также в поселке Сура Никольского района открыт памятник воинам, умершим от ран и болезней в эвакогоспитале № 2776.

«В поселке Сура захоронение было заброшено, отсутствовала учетная карточка, на плите значилась только одна фамилия», — отметила собеседница агентства.

Лариса Казакова пояснила, что теперь на памятнике на братском госпитальном захоронении указано три фамилии, подготовлен паспорт этого объекта.

По ее словам, эта работа является частью проекта «В тылу герои не забыты», на который был выделен президентский грант.

«Поисковики обследовали 30 госпитальных захоронений региона в 18 муниципалитетах. [...] Установлено семь памятников на братских госпитальных захоронениях, открыто шесть мемориальных досок «Здесь был эвакогоспиталь», — уточнила руководитель реготделения.