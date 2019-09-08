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Купринский литературный праздник в Наровчате посетили около 2 тыс. человек

12:35 | 08.09.2019 | Культура

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Около 2 тыс. человек посетили ежегодный литературный праздник на малой родине писателя Александра Куприна в селе Наровчат Пензенской области, прошедший 7 сентября и приуроченный к 149-й годовщине со дня его рождения. Об этом сообщается на сайте администрации Наровчатского района.

Купринский литературный праздник в Наровчате посетили около 2 тыс. человек

Фото: Narovchat.pnzreg.ru

Торжества стартовали с открытия выставки «Куприн и театр» в музее, который носит имя литератора. Тематику экспозиции определило то, что 2019-й объявлен в России Годом театра.

Затем гости мероприятия переместились на аллею, где участники творческих объединений предстали в образах героев произведений Александра Куприна.

Было организовано несколько площадок, на которых присутствующие могли окунуться в атмосферу купринской эпохи, в том числе почувствовать себя гимназистом, сварить варенье, которое любила мать писателя, поиграть в старинные игры.

Также жителям и гостям Наровчата была предложена новая театрализованная экскурсия по экспозиции музея «В родной дом с Куприным».

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