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Пензенский драмтеатр представит спектакли в Калуге, Балашове, Москве и Ульяновске

08:57 | 16.09.2019 | Культура

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра до конца года выступят на фестивалях в четырех городах России.

Пензенский драмтеатр представит спектакли в Калуге, Балашове, Москве и Ульяновске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На VII всероссийском фестивале «Старейшие театры России в Калуге» 17 сентября пензенские артисты покажут трагифарс «Васса и другие» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова», поставленный московским режиссером Ансаром Халилуллиным.

Главную роль исполнит Альбина Смелова. В спектакле заняты также Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Яна Дубровина, Ольга Панина, Наталья Прокошкина, Елена Павлова, Григорий Мазур, Артем Самохин, Николай Шаповалов, Юлия Кузнецова, Наталья Арефьева и Артем Давыдов.

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21 сентября спектакль «В зале есть врач?» по пьесе Елизаветы Трусевич будет показан в гороже Балашове Саратовской области, где проходит III межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье».

Затем 6 ноября постановку «Золото. Любовь. Революция» по пьесе Юрия Полякова увидят московские зрители. Актеры покажут ее на сцене центра «Вишневый сад» в рамках второго фестиваля современной русской драмы «Смотрины».

Кроме того, 8 декабря спектакль «В зале есть врач?» будет показан жителям Ульяновска в рамках V международного фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы», сообщается на сайте театра.

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