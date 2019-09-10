Команда из Санкт-Петербурга поставит спектакль для пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Команда из Санкт-Петербурга поставит спектакль «Дон Хиль. Версия» по пьесе испанского драматурга эпохи Возрождения Тирсо де Молина «Дон Хиль Зеленые штаны» на сцене пензенского областного драмтеатра имени А.В. Луначарского.

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Постановкой будет заниматься режиссер Борис Гуревич. Автором сценографии и костюмов станет заслуженный деятель искусств России, главный художник театра имени Ленсовета Мария Брянцева. За музыкальное оформление будет отвечать Владимир Бычковский, а световую партитуру создаст художник по свету Анатолий Ляпин из Мариинского театра.

Танцы поставит новый штатный балетмейстер пензенского трамтеатра Глеб Шустов.

Актеры приступили к репетициям во вторник, 10 сентября. На роль доньи Хуаны назначена Анна Арзямова, ее возлюбленного дона Мартина сыграет Юрий Землянский. В образе невольной разлучницы доньи Инес на сцене появится дебютантка сезона Анна Демчук.

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Кроме того, в спектакле заняты Сергей Пахомов, Яна Дубровина, Артем Давыдов, Павел Тачков, Владислав Матюкин, Николай Потапов, Марина Матвевнина, Алексей Болдырев, Илья Кочетков, Артем Тихомиров, Максим Полянский.

Премьерные показы спектакля «Дон Хиль. Версия» запланированы на конец ноября.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, театр уже обращался к данному произведению 60 лет назад. 19 сентября 1959 года «Дон Хиль» вышел в постановке режиссера Ивана Прохонова.

Это история о том, как знатная, но небогатая девушка, переодевшись в мужской костюм, отправилась вслед за своим неверным возлюбленным, чтобы вернуть его. В пьесе множество переодеваний, комических ситуаций и забавных недоразумений.