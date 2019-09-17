В Нижнем Ломове будет создан виртуальный концертный зал Культура

Нижний Ломов, 17 сентября 2019. PenzaNews. Виртуальный концертный зал будет создан в доме культуры Юго-Западного микрорайона города Нижнего Ломова Пензенской области в 2020 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 5,7 млн. рублей.

Соответствующий конкурсный отбор субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов в 2020 году проводился в рамках национального проекта «Культура». Всего было подано 257 заявок из 68 регионов.

Победителями признаны 80 учреждений из 44 субъектов федерации.

Читайте также

Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки

Проект министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» призван сделать классическое музыкальное искусство доступным и значительно увеличить его зрительскую аудиторию.

В Пензенской области виртуальные концертные залы функционируют в киноконцертном зале «Пенза» и в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Планируется, что в домах культуры, библиотеках и музеях региона будет создано еще более пяти таких залов, включая площадку в Нижнем Ломове. Все они будут оснащены мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, что позволит транслировать в режиме онлайн федеральные и региональные культурные мероприятия.