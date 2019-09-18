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В Пензе в обновленную экспозицию стекла и хрусталя войдет около 120 работ

16:03 | 18.09.2019 | Культура

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Около 120 экспонатов, созданных в разные годы, войдет в обновленную выставку стекла и хрусталя «Сияет свет в алмазных гранях», которая будет открыта в губернаторском доме Пензы в предстоящую пятницу, 20 сентября.

В Пензе в обновленную экспозицию стекла и хрусталя войдет около 120 работ

Фото: Penza.gallery

Как сообщается на сайте пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, в их числе — произведения специалистов никольско-бахметевского завода, французских, богемских, венецианских и английских мастеров XVIII–XIX веков, а также современных авторов и сотрудников завода «Красный гигант».

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Работники музея приступили к размещению ретроспективной выставки в отдельном зале.

Обновление экспозиции приурочено к 230-летию со дня начала формирования коллекции никольского музея стекла и хрусталя. Выставка ориентирована на посетителей, у которых нет возможности ознакомиться с полным собранием экспонатов учреждения.

Никольский музей стекла и хрусталя основан в 1789 году при никольско-бахметевском заводе как образцовая комната. С 2005 года является филиалом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Коллекция учреждения превышает 14,5 тыс. произведений.

Начиная с 2006 года фонд музея обогащается произведениями художников разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья благодаря проходящему в городе международному симпозиуму по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России».

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