Спектакль пензенского драмтеатра отмечен за лучшую режиссуру на фестивале в Балашове Культура

Балашов, 23 сентября 2019. PenzaNews. Спектакль пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского «В зале есть врач?» отмечен на III межрегиональном фестивале «Театральное Прихоперье», который завершился в городе Балашове Саратовской области в воскресенье, 22 сентября.

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Как сообщается на сайте драмтеатра, постановка Ансара Халилуллина признана лучшей в номинации «За лучшую режиссуру».

Пензенские артисты представили ее зрителям 21 сентября на сцене драматического театра Балашова. Спектакль прошел с аншлагом.

Премьера камерной постановки «В зале есть врач?», созданной режиссером Ансаром Халилуллиным по пьесе молодого московского драматурга и киносценариста Елизаветы Трусевич, состоялась 30 ноября 2017 года.

Ранее, весной 2017 года, эта пьеса была заявлена пензенским драматическим театром имени А.В. Луначарского на конкурс по поддержке современной драматургии министерства культуры России и стала одним из его победителей, благодаря чему средства на спектакль были выделены из федерального бюджета.

Главной темой постановки является творческая преемственность в классической русской литературе.

В спектакле заняты актеры Сергей Казаков, Альбина Смелова, Сергей Дрожжилов, Юлия Кузнецова, Илья Кочетков и Алексей Болдырев.