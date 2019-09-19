В Пензе откроют фотовыставку «Война глазами поисковиков» Культура

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Открытие фотовыставки «Война глазами поисковиков» состоится в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в предстоящую среду, 25 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фотовыставка расскажет о тяжелых буднях поисковых экспедиций в Орловской, Тульской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Карелии и Белоруссии, о находках, раскрывающих трагическую историю страны, и людях, для которых крылатая фраза великого полководца Александра Суворова: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат» является руководством к действию» — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на выставке также будут представлены предметы вооружения и амуниции, которые поисковики привезли с мест сражений пензенских стрелковых дивизий.

«Откроет презентацию видеофильм «Поисковое движение в Пензенской области». Вход на выставку свободный», — добавила Лариса Казакова.