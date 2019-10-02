В пензенской ДМШ №1 продемонстрировали, как звучит новое пианино Культура

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Преподаватель детской музыкальной школы №1 города Пензы, руководитель хора младших классов Татьяна Кравченко по просьбе ИА «PenzaNews» продемонстрировала, как звучит пианино «Николай Рубинштейн», переданное учреждению в рамках национального проекта «Культура».

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Комментируя исполненные фрагменты произведений, директор ДМШ №1 Татьяна Демина отметила, что люди, разбирающиеся в музыке, могут по достоинству оценить ровность звучания.

«Очень похоже звучание на рояль — настоящий королевский звук рояля. Инструмент очень хороший!» — сказала руководитель учреждения, добавив, что для педагогов появление нового пианино в стенах ДМШ №1 стало неожиданным и очень приятным подарком.

Татьяна Демина уточнила, что в школе имеется несколько десятков пианино и девять роялей, два из которых приобретено в 1991 году — тогда было последнее обновление.

«На данный момент мы укомплектованы полностью, но материально-техническая база устаревает и требует ремонта. [...] Я благодарна невероятно этому нацпроекту, который нам такую радость предоставил», — пояснила собеседница агентства.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству страны проработать вопрос о поддержке производства музыкальных инструментов с целью оснащения ими организаций дополнительного образования.

Минпромторг и Минкультуры России совместно с экспертным сообществом подготовили предложения по реализации государственного заказа у отечественных производителей. К сотрудничеству были привлечены ведущие мировые предприятия, выпускающие фортепиано. С ними заключены соглашения о технологическом партнерстве.

Впоследствии правительство РФ определило единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке. В перечень на 2018–2019 годы вошло ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд» — производитель пианино серии «Н. Рубинштейн», выпуск которых был возобновлен в 2017 году.

В конце сентября 2019 года новые пианино получили 16 детских музыкальных школ и школ искусств Пензенской области.