EN
04:31:20 Четверг, 3 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенской ДМШ №1 продемонстрировали, как звучит новое пианино

19:13 | 02.10.2019 | Культура

Печать

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Преподаватель детской музыкальной школы №1 города Пензы, руководитель хора младших классов Татьяна Кравченко по просьбе ИА «PenzaNews» продемонстрировала, как звучит пианино «Николай Рубинштейн», переданное учреждению в рамках национального проекта «Культура».

В пензенской ДМШ №1 продемонстрировали, как звучит новое пианино

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя исполненные фрагменты произведений, директор ДМШ №1 Татьяна Демина отметила, что люди, разбирающиеся в музыке, могут по достоинству оценить ровность звучания.

«Очень похоже звучание на рояль — настоящий королевский звук рояля. Инструмент очень хороший!» — сказала руководитель учреждения, добавив, что для педагогов появление нового пианино в стенах ДМШ №1 стало неожиданным и очень приятным подарком.

Татьяна Демина уточнила, что в школе имеется несколько десятков пианино и девять роялей, два из которых приобретено в 1991 году — тогда было последнее обновление.

«На данный момент мы укомплектованы полностью, но материально-техническая база устаревает и требует ремонта. [...] Я благодарна невероятно этому нацпроекту, который нам такую радость предоставил», — пояснила собеседница агентства.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству страны проработать вопрос о поддержке производства музыкальных инструментов с целью оснащения ими организаций дополнительного образования.

Минпромторг и Минкультуры России совместно с экспертным сообществом подготовили предложения по реализации государственного заказа у отечественных производителей. К сотрудничеству были привлечены ведущие мировые предприятия, выпускающие фортепиано. С ними заключены соглашения о технологическом партнерстве.

Впоследствии правительство РФ определило единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке. В перечень на 2018–2019 годы вошло ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд» — производитель пианино серии «Н. Рубинштейн», выпуск которых был возобновлен в 2017 году.

В конце сентября 2019 года новые пианино получили 16 детских музыкальных школ и школ искусств Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Сердобском районе ветеран боевых действий осужден за хранение ружья и взрывчатых веществ Волков и Котов подписали соглашение о социальном партнерстве
Пензенский областной суд отметил 80-летие За девять месяцев программой «Доступная среда» охвачено 12 почтовых отделений региона
Пензенский губернатор поручил активнее привлекать к труду осужденных Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве знакомого
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement