EN
21:05:34 Четверг, 3 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пройдут бесплатные мастер-классы по сценическому фехтованию, вокалу и хореографии

14:01 | 03.10.2019 | Культура

Печать

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Бесплатные мастер-классы по сценическому фехтованию, вокалу и хореографии пройдут в пензенском театре юного зрителя.

В Пензе пройдут бесплатные мастер-классы по сценическому фехтованию, вокалу и хореографии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они будут организованы в рамках проекта «Осенняя театральная школа», направленного на формирование интереса к профессии актера и уважительного отношения к ней.

В субботу, 5 октября, занятие по сценическому фехтованию проведут мастера спорта Виктор и Олег Мазуренко. Как отмечается в анонсе мероприятия, они являются мастерами европейского исторического фехтования, постановщиками ярких сцен в театре, кино и на эстраде. С 2000 года выступают в составе дуэта «Бретер», сочетая арт-фехтование с эстрадно-цирковым, театральным и танцевальным искусством.

В среду, 9 октября, будет организовано два мастер-класса.

Читайте также

В Пензе подготовят документацию на капремонт здания ТЮЗа

Занятие по вокалу проведет преподаватель школы-студии МХАТ Татьяна Бурель, которая также является педагогом Высшей театральной школы города Лиможа и музыкальным руководителем театра «Июльансамбль». Кроме того, она играет в театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.

Секретами сценической хореографии поделится педагог театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой и студии «Сцена на Юровской» Марина Суконцева.

В первую очередь предстоящие мероприятия ориентированы на студентов пензенского колледжа искусств и артистов самодеятельных театров. Вместе с тем посетить их могут все желающие. Подробная информация о предстоящих мастер-классах размещена на станицах ТЮЗа в соцсетях.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы В Пензенской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
Уклонявшийся от уплаты налогов пензенский бизнесмен избежал уголовной ответственности В Пензе женщина перевела мошеннику 50 тыс. рублей в надежде получить кредит
В финал регионального конкурса Russian Event Awards прошло три пензенских проекта Губернатора Ивана Белозерцева не будет в Пензе три дня
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement