В Пензе пройдут бесплатные мастер-классы по сценическому фехтованию, вокалу и хореографии Культура

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Бесплатные мастер-классы по сценическому фехтованию, вокалу и хореографии пройдут в пензенском театре юного зрителя.

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Они будут организованы в рамках проекта «Осенняя театральная школа», направленного на формирование интереса к профессии актера и уважительного отношения к ней.

В субботу, 5 октября, занятие по сценическому фехтованию проведут мастера спорта Виктор и Олег Мазуренко. Как отмечается в анонсе мероприятия, они являются мастерами европейского исторического фехтования, постановщиками ярких сцен в театре, кино и на эстраде. С 2000 года выступают в составе дуэта «Бретер», сочетая арт-фехтование с эстрадно-цирковым, театральным и танцевальным искусством.

В среду, 9 октября, будет организовано два мастер-класса.

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Занятие по вокалу проведет преподаватель школы-студии МХАТ Татьяна Бурель, которая также является педагогом Высшей театральной школы города Лиможа и музыкальным руководителем театра «Июльансамбль». Кроме того, она играет в театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.

Секретами сценической хореографии поделится педагог театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой и студии «Сцена на Юровской» Марина Суконцева.

В первую очередь предстоящие мероприятия ориентированы на студентов пензенского колледжа искусств и артистов самодеятельных театров. Вместе с тем посетить их могут все желающие. Подробная информация о предстоящих мастер-классах размещена на станицах ТЮЗа в соцсетях.