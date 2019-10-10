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Виктор Кувайцев осмотрел новый автобус, приобретенный для пензенского ТЮЗа

13:50 | 10.10.2019 | Культура

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы, член президиума регполитсовета «Единой России» Виктор Кувайцев осмотрел новый автобус, который будет передан театру юного зрителя в рамках партийного проекта «Культура малой родины» для осуществления гастрольной деятельности.

Виктор Кувайцев осмотрел новый автобус, приобретенный для пензенского ТЮЗа

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Пензенский театр юного зрителя получил новые возможности для своего развития благодаря участию в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой родины» по направлению «Театры – детям», — написал он на своей странице в Facebook, сопроводив сообщение несколькими снимками, сделанными в ходе визита в учреждение в минувшую среду, 9 октября.

На кадрах видно, что новое транспортное средство уже доставлено на территорию учреждения.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», документы на автобус будут переданы ТЮЗу в ближайшее время в торжественной обстановке.

Проект «Культура малой родины», реализуемый партией «Единая Россия», направлен на обеспечение равного доступа граждан страны к культурным ценностям, создание условий для стабильной господдержки данной сферы, развитие театров для детей и юношества, а также на обновление материально-технической базы учреждений в малых населенных пунктах.

Федеральным координатором проекта является первый заместитель председателя комитета Госдумы России по культуре Ольге Казакова, региональным — художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

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