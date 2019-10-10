Виктор Кувайцев осмотрел новый автобус, приобретенный для пензенского ТЮЗа Культура

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы, член президиума регполитсовета «Единой России» Виктор Кувайцев осмотрел новый автобус, который будет передан театру юного зрителя в рамках партийного проекта «Культура малой родины» для осуществления гастрольной деятельности.

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Пензенский театр юного зрителя получил новые возможности для своего развития благодаря участию в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой родины» по направлению «Театры – детям», — написал он на своей странице в Facebook, сопроводив сообщение несколькими снимками, сделанными в ходе визита в учреждение в минувшую среду, 9 октября.

На кадрах видно, что новое транспортное средство уже доставлено на территорию учреждения.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», документы на автобус будут переданы ТЮЗу в ближайшее время в торжественной обстановке.

Проект «Культура малой родины», реализуемый партией «Единая Россия», направлен на обеспечение равного доступа граждан страны к культурным ценностям, создание условий для стабильной господдержки данной сферы, развитие театров для детей и юношества, а также на обновление материально-технической базы учреждений в малых населенных пунктах.

Федеральным координатором проекта является первый заместитель председателя комитета Госдумы России по культуре Ольге Казакова, региональным — художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.