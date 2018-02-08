В Пензе утверждены региональные координаторы партпроектов «Единой России» Политика Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Регполитсовет «Единой России» утвердил региональных координаторов и председателей общественных советов партийных проектов, число которых ранее по решению президиума Генсовета было сокращено с 25 до 14. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Координатором проекта «Безопасные дороги» стала директор ООО «СтройСпецБетон», депутат Законодательного собрания региона Юлия Лазуткина, председателем общественного совета — почетный гражданин Пензы, руководитель областной федерации футбола Александр Калашников. В качестве координатора проекта «Городская среда» утвержден мэр Пензы Виктор Кувайцев, совет возглавила директор центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елена Савельева. Первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина будет координатором проекта «Детский спорт», функции главы совета возложены на руководителя детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрия Белякова. Депутат регионального парламента Яна Куприна стала координатором проекта «Единая страна — доступная среда», от лица общественности помогать ей будет председатель пензенского отделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина. Главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев будет координировать реализацию проекта «Здоровое будущее», председателем общественного совета утвержден замглавы Минлесхоза региона Александр Иванов. Координатором проекта «Историческая память» выступит заведующий кафедрой «История России и методика преподавания истории» Пензенского государственного университета Виктор Кондрашин, председателем общественного совета — глава совета ветеранов Пензенской области Сергей Цигвинцев. «Крепкая семья» будет находиться в ведении председателя некоммерческого партнерства «Союз пензенских строителей» Александра Еремкина, совет возглавила ответственный секретарь областного отделения Национальной родительской ассоциации Анна Коробенкова. Координировать реализацию проекта «Культура малой родины» будет художественный руководитель областного драматического театра А.В. Луначарского Сергей Казаков, председателем совета стал директор дома народного творчества Наиль Юсупов. Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», депутат Законодательного собрания Олег Кочетков будет отвечать за проект «Локомотивы роста», совет возглавил сенатор Алексей Дмитриенко. Заместитель директора ООО «Дионис», депутат регионального парламента Ольга Чистякова стала координатором проекта «Народный контроль», совет возглавила председатель пензенского союза потребителей Ольга Антонова. Проект «Новая школа» будет находиться в ведении министра образования Пензенской области Александра Воронкова, за работу совета будет отвечать глава реготделения Союза женщин России Светлана Кудинова. Координатором проекта «Российское село» стала руководитель компаний «Каменский элеватор», «СХП Каменское», «Рассвет», ООО «Росток», депутат регионального парламента Людмила Глухова, председателем совета — первый заместитель гендиректора ООО «УК «Русмолко» Владимир Резниченко. В качестве координатора проекта «Старшее поколение» утвержден депутат Законодательного собрания Василий Чернышев, главы совета — почетный гражданин Пензы Светлана Пинишина. Генеральный директор ООО «Строительный ресурс», глава фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин будет отвечать за реализацию проекта «Школа грамотного потребителя», соответствующий совет возглавила председатель некоммерческой организации «ЖКХ-контроль» Мария Горбачева, сообщает пресс-служба реготделения партии. Нашли ошибку в тексте?

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