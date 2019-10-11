Картину школьницы из Пензенской области выставят в Третьяковской галерее Культура

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Картина 16-летней школьницы из Нижнего Ломова Пензенской области Дарьи Пчелинцевой, которая стала одной из победительниц творческого конкурса в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М», войдет в специальную экспозицию Третьяковской галереи.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее презентация состоится 1 ноября одновременно с открытием выставки мастера лирического пейзажа Василия Поленова.

Всего эксперты выбрали 20 работ из рисунков, загруженных юными художниками на сайт проекта.

Дарья Пчелинцева, окончившая нижнеломовскую детскую школу искусств, узнала о «Поколении М» из социальных сетей и решила представить на конкурс несколько пейзажей. В итоге победу ей принес тот, который показывает красоту природы в облачный день.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании МТС, ученица из Пензенской области вместе с начинающими художниками из других регионов приглашена в Москву на церемонию открытия выставки.

« Поколение М » — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Минкульта РФ.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных юных пациентов. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте, в группе в соцсети «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в стране массовое движение юных благотворителей. Активность в сети компания конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

За три года в рамках проекта собрано более 18 млн. рублей.