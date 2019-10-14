В Пензе отметят 205-ю годовщину со дня рождения Лермонтова и 80-летие «Тархан» Культура

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Музыкально-поэтическое мероприятие, посвященное 205-й годовщине со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова и 80-летию государственного музея-заповедника «Тарханы», пройдет в большом зале пензенской областной филармонии в предстоящую пятницу, 18 октября.

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Ожидается, что в ней примут участие сотрудники музея и творческие коллективы учреждения культуры «Пензаконцерт».

Особое внимание во время вечера будет уделено той роли, которую сыграло село Тарханы в становлении личности поэта.

«Тарханы явились тем местом, тем гнездом, из которого он вылетел, получив все самое главное: взгляд на мир, впечатления, которые отразились потом во всем его творчестве, и понимание человека. Все это было рождено в Тарханах», — отметила директор государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

Как сообщается на сайте «Пензаконцерта», специальным гостем мероприятия станет певец Марк Тишман.