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Реконструкцию центра «На Ленинградской» в Пензе намечено завершить к маю

18:05 | 16.10.2019 | Культура

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Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Реконструкция центра культурного развития «На Ленинградской» в Пензе должна быть завершена к маю 2020 года. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

Реконструкцию центра «На Ленинградской» в Пензе намечено завершить к маю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Затягивать работу нет смысла. Реконструкцию нужно завершить до 1 мая 2020 года, чтобы уже на День Победы в здании прошли торжества», — сказал он в ходе визита на объект в среду, 16 октября.

По данным пресс-службы правительства, реконструкция ведется на средства областного бюджета: на 2019 год предусмотрено около 269 млн. рублей, на 2020 — 312,5 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче здания гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

7 мая 2018 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Евростандарт» госконтракт на реконструкцию здания центра культурного развития «На Ленинградской» на сумму более 411 млн. рублей. Впоследствии цена была увеличена до 416 млн. рублей. Предполагаемый срок окончания работ — декабрь 2020 года.

23 сентября 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Евростандарт» еще один контракт — на выполнение строительно-монтажных работ по внедрению универсального механико-аппаратного программируемого мультимедийного комплекса (УМАПМК) концертного зала. Его цена составила около 245,8 млн. рублей. Контракт также рассчитан до декабря 2020 года.

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