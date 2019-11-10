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В Пензе 15 и 16 ноября пройдет всероссийский культурно-образовательный форум

10:57 | 10.11.2019 | Культура

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Пенза, 10 ноября 2019. PenzaNews. Всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица. Пенза» состоится 15 и 16 ноября.

В Пензе 15 и 16 ноября пройдет всероссийский культурно-образовательный форум. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первый день мероприятия, направленного на изучение и сохранение традиционной культуры, участники соберутся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Запланированы выставки ремесел, одежды конца XIX – начала XX веков, павлопосадских платков, самоваров, русских народных инструментов, иллюстраций к сказкам и кукол.

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После церемонии открытия форума будет организовано пленарное заседание «Актуальные вопросы и проблемы изучения, сохранения и распространения русской традиционной культуры среди молодежи в XXI веке».

Затем программой предусмотрены образовательные занятия по различным направлениям творчества, в том числе по вокалу, вышивке, бисеро- и лозоплетению, а также другим.

Завершится первый день гала-концертом.

16 ноября участники форума переместятся в государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», где состоится церемония закрытия.

Организатором мероприятия является Пензенский государственный университет.

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