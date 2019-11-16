EN
14:00:13 Суббота, 16 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы предложил подготовить несколько вариантов дизайна фасада ТЮЗа

10:40 | 16.11.2019 | Культура

Печать

Пенза, 16 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил подготовить несколько вариантов оформления фасада здания театра юного зрителя на улице Тарханова, капитальный ремонт которого планируется провести в рамках национального проекта «Культура».

Мэр Пензы предложил подготовить несколько вариантов дизайна фасада ТЮЗа

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы стремимся сохранить здания в центре города. Возможно, здесь тоже стоит взять за основу существующий облик сооружения, приведя его в надлежащее состояние», — отметил он в беседе с директором ТЮЗа Александром Минаевым в ходе визита в учреждение культуры.

Читайте также

В Пензе подготовят документацию на капремонт здания ТЮЗа

Мэр добавил, что при определении окончательной концепции важно учесть мнение экспертов.

«Надо предоставить выбор. Подключите к этой работе студентов Пензенского [государственного] университета архитектуры и строительства, подготовьте несколько вариантов, в том числе в современном стиле, рассмотрите их на градсовете», — сказал Андрей Лузгин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания пензенского ТЮЗа. Планируется предусмотреть ремонт кровли, зрительного зала, сцены, перепланировку и ремонт внутренних помещений, фойе, замену инженерных коммуникаций. Также будет создана доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Загрузка...
Читайте также
В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека В Пыркино погиб пешеход
В Пензе автомобиль сбил ребенка В ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП в Колышлейском районе
В Пензенской области за десять месяцев произведено более 218 млн. штук яиц В Заречном суд назначил наказание таксисту за ДТП, в котором пострадал пассажир
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама