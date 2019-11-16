Мэр Пензы предложил подготовить несколько вариантов дизайна фасада ТЮЗа Культура

Пенза, 16 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил подготовить несколько вариантов оформления фасада здания театра юного зрителя на улице Тарханова, капитальный ремонт которого планируется провести в рамках национального проекта «Культура».

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы стремимся сохранить здания в центре города. Возможно, здесь тоже стоит взять за основу существующий облик сооружения, приведя его в надлежащее состояние», — отметил он в беседе с директором ТЮЗа Александром Минаевым в ходе визита в учреждение культуры.

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Мэр добавил, что при определении окончательной концепции важно учесть мнение экспертов.

«Надо предоставить выбор. Подключите к этой работе студентов Пензенского [государственного] университета архитектуры и строительства, подготовьте несколько вариантов, в том числе в современном стиле, рассмотрите их на градсовете», — сказал Андрей Лузгин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания пензенского ТЮЗа. Планируется предусмотреть ремонт кровли, зрительного зала, сцены, перепланировку и ремонт внутренних помещений, фойе, замену инженерных коммуникаций. Также будет создана доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.