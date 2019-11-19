Приезд Альберта Лиханова в Пензу не планируется Культура

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Приезд писателя, общественного деятеля Альберта Лиханова на XI межрегиональную выставку-ярмарку «Мир книг на пензенской земле» не планируется.

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В настоящее время текст анонса мероприятия, в котором говорилось о его визите в регион в качестве почетного гостя, исправлен. В нем уточняется, что на 20 ноября намечена презентация книги Альберта Лиханова «Мой Гранин: Встречи. Дневники. Разговоры».

Как сообщил ИА «PenzaNews» ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов, в данной книге автор представляет фрагменты своих дневников и рассказывает о том, каким человеком в его понимании был Даниил Гранин.

«В этот же день только в старом корпусе библиотеки будет презентация аудиокниги по произведениям Даниила Гранина. Это наш проект, он рассчитан на слабослышащих людей», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также в историческом корпусе библиотеки состоится показ кинофильма «После свадьбы» по одноименной повести Даниила Гранина, который будет идти с тифлокомментариями.

XI межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с 20 по 24 ноября.

В 2019 году она посвящена двум памятным датам — 80-летию Пензенской области и 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.